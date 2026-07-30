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Тренер по вольной борьбе утонул в возрасте 55 лет

Он был мастером спорта СССР по вольной борьбе.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Тренер по вольной борьбе Кирилл Павлов трагически погиб в возрасте 55 лет. Об этом сообщил Telegram-канал Федерации спортивной борьбы России.

По имеющейся информации, Павлов утонул в реке. Он был мастером спорта СССР по вольной борьбе, заслуженным работником физической культуры и спорта, а также тренером спортивной школы имени Петра Юмшанова.

«Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе искренне соболезнуют родным и близким Кирилла Спиридоновича», — говорится в сообщении.

Подробности трагедии не уточняются.