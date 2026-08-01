Стали известны сроки возвращения в строй борца Садулаева

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев рассказал, когда рассчитывает вернуться на ковер после травмы.
«Все отлично, восстановление идет очень хорошо, через две-три недели, даст Всевышний, я уже буду на ковре», — сказал Садулаев в видео, опубликованном в телеграм-канале Федерации спортивной борьбы России.
Борец также сообщил, что главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов предоставит ему возможность отобраться на чемпионат мира.
«Я же не специально травмировался, так получилось, это часть нашей жизни, в спорте все бывает», — отметил Садулаев.
11 июля на турнире американской лиги Real American Freestyle (RAF) в Тбилиси Садулаев проиграл американцу Кайлу Снайдеру в дебютном поединке и не смог завоевать чемпионский пояс. По ходу схватки россиянин получил травму ноги.
30-летний Садулаев является двукратным олимпийским чемпионом, шестикратным чемпионом мира и шестикратным чемпионом Европы.
Чемпионат мира по вольной борьбе 2026 года пройдет в Астане с 24 октября по 1 ноября.