Два российских яхтсмена близки к участию в отборе на Олимпиаду

Регата пройдет с 20-го по 28 апреля во французском Йере. Жеребцова и Ушков выступают в паре в классе Nacra 17. Благодаря пребыванию за рубежом и тренировкам с иностранными специалистами они смогли пройти фильтр Международной федерации парусного спорта и получить нейтральный статус.

Официальное участие Жеребцовой и Ушкова в регате будет подтверждено после проверки всех необходимых документов и технического осмотра их катамарана. Эта процедура займет некоторое время.

Елизавета Жеребцова является дочерью основателя сети гипермаркетов «Лента» Олега Жеребцова. В прошлом году она выиграла чемпионат России в классе Nacra 17 и была признана яхтсменкой года в Санкт-Петербурге.