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13:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Два российских яхтсмена близки к участию в отборе на Олимпиаду

Российские яхтсмены Елизавета Жеребцова и Михаил Ушков попали в предварительный список участников олимпийской квалификационной регаты «Последний шанс».

Источник: AP 2023

Регата пройдет с 20-го по 28 апреля во французском Йере. Жеребцова и Ушков выступают в паре в классе Nacra 17. Благодаря пребыванию за рубежом и тренировкам с иностранными специалистами они смогли пройти фильтр Международной федерации парусного спорта и получить нейтральный статус.

Официальное участие Жеребцовой и Ушкова в регате будет подтверждено после проверки всех необходимых документов и технического осмотра их катамарана. Эта процедура займет некоторое время.

Елизавета Жеребцова является дочерью основателя сети гипермаркетов «Лента» Олега Жеребцова. В прошлом году она выиграла чемпионат России в классе Nacra 17 и была признана яхтсменкой года в Санкт-Петербурге.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов до участия в Играх в нейтральном статусе. Ожидается, что в Париж смогут приехать около 80 спортсменов из России и Белоруссии.

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