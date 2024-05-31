10:02 (мск), источник: Sportmail.ru

31 мая в рамках спортивных игр ПМЭФ состоится Регата им. Игоря Ченцова

Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня 2024 года. Основные мероприятия с 2016 года проходят в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.

Регата имени председателя президиума Всероссийской федерации парусного спорта Игоря Викторовича Ченцова начнется 31 мая и завершится 2 июня. Она откроет сезон международного парусного турнира Tenzor International Cup 2024. Спортсмены выйдут на старт в Московской области, деревня Румянцево.

В регате примут участие более 120 яхтсменов из России, Белоруссии, Сербии, Германии и Турции. В число заявившихся на соревнования вошли участники Олимпийский игр, лидеры сборной России, победители и призеры чемпионатов мира и Европы.

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