31 мая в рамках спортивных игр ПМЭФ состоится Регата им. Игоря Ченцова

Регата имени председателя президиума Всероссийской федерации парусного спорта Игоря Викторовича Ченцова начнется 31 мая и завершится 2 июня. Она откроет сезон международного парусного турнира Tenzor International Cup 2024. Спортсмены выйдут на старт в Московской области, деревня Румянцево.

В регате примут участие более 120 яхтсменов из России, Белоруссии, Сербии, Германии и Турции. В число заявившихся на соревнования вошли участники Олимпийский игр, лидеры сборной России, победители и призеры чемпионатов мира и Европы.