Российские яхтсмены спасли около 40 человек во время наводнения

23 ноября СМИ Вьетнама сообщили, что из-за паводков и оползней в Центральном Вьетнаме не выжили около 90 человек, а еще 12 числятся пропавшими без вести. Водой разрушило или повредило 1154 жилых строений. В одном только Даклаке полностью или частично затопленными остаются 50 тысяч домов. Пик наводнения пришелся на период с 19 по 21 ноября, сейчас постепенно уровень воды снижается.