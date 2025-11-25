Российские яхтсмены спасли около 40 человек во время наводнения

Российские яхтсмены спасли около 40 человек, которые пострадали во время наводнения во Вьетнаме, сообщает Mash на спорте.
Российские спортсмены находились во Вьетнаме во время межсезонья, поскольку часто приезжают туда на отдых. Сначала россияне спрятались от наводнения в жилищах, а потом стали эвакуировать местных жителей с помощью двух катамаранов.
Вскоре к яхтсменам присоединились другие туристы из России. Вместе они организовали точки сбора гуманитарной помощи. Некоторые россияне стали донорами крови для тех вьетнамцев, которых экстренно госпитализировали с различными травмами.
23 ноября СМИ Вьетнама сообщили, что из-за паводков и оползней в Центральном Вьетнаме не выжили около 90 человек, а еще 12 числятся пропавшими без вести. Водой разрушило или повредило 1154 жилых строений. В одном только Даклаке полностью или частично затопленными остаются 50 тысяч домов. Пик наводнения пришелся на период с 19 по 21 ноября, сейчас постепенно уровень воды снижается.
По оценкам чиновников, ущерб составил более 300 миллионов долларов. Эти цифры могут увеличиваться, потому что процесс оценки еще не закончен. Для помощи пострадавшим мобилизованы военные и полицейские ресурсы.