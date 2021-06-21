Россия проиграла Дании в матче Евро и не вышла из группы
Сборная России со счетом 1:4 проиграла команде Дании в матче группового этапа чемпионата Европы.
Сборная России со счетом 1:4 проиграла команде Дании в матче группового этапа чемпионата Европы.
На 18-й минуте встречи сборная России организовала первую
На 28-й минуте игры главный арбитр встречи Клеман Тюрпен показал первую в этом матче желтую карточку — ее получил Федор Кудряшов за фол на Даниэле Вассе. А уже через минуту датские футболисты провел свою первую опасную атаку.
А через десять минут сборная Дании вышла вперед после великолепного удара
На 59-й минуте игры Юссуф Поульсен воспользовался ошибкой Романа Зобнина, неточно отдавшего пас назад Сафонову и увеличил преимущество датчан, сделав счет в матче 2:0.
На 61-й минуте встречи в составе сборной России вместо Магомеда Оздоева и Алексея Миранчука на поле вышли Рифат Жемалетдинов и Александр Соболев. Через пять минут Максим Мухин вступил в игру вместо Далера Кузяева, а Вячеслав Караваев вместо Федора Кудряшова.
И почти сразу же сборная России заработала пенальти, когда Вестергор сфолил в своей штрафной на Соболеве. 11-метровый реализовал Артем Дзюба, сократив отставание в счете.
На 75-й минуте Игорь Дивеев сфолил на Мартине Брэйтуэйте и получил предупреждение, а датчане заработали штрафной. Мяч после удара Хейбьерга прилетел точно в руки Сафонова.
За десять минут до конца встречи Андреас Кристенсен восстановил преимущество датчан в два гола, сделав счет в матче 3:1 в пользу сборной Дании. А через три минуты Йоаким Меле довел мяч до крупного, забив четвертый гол в ворота Сафонова.
В параллельном матче группы B сборная Бельгии обыграла Финляндию. Таким образом, сборная России по итогам трех матчей заняла последнее, четвертое место в группе, и не смогла выйти в