Россия проиграла Дании в матче Евро и не вышла из группы

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22:00Не началсяЧехия
Англия
Группа D
тв
22:00Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
тв
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
тв
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
тв
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
тв
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
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Группа B
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Дания
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Финляндия
33
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Россия
33
Группа A
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Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
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Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Чехия
24
2
Англия
24
3
Хорватия
21
4
Шотландия
21
Группа E
1
Швеция
24
2
Словакия
23
3
Испания
22
4
Польша
21
Группа F
1
Франция
24
2
Германия
23
3
Португалия
23
4
Венгрия
21
21 июня, источник: Sportmail.ru

Россия проиграла Дании в матче Евро и не вышла из группы

Сборная России со счетом 1:4 проиграла команде Дании в матче группового этапа чемпионата Европы.

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45
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На 18-й минуте встречи сборная России организовала первую по-настоящему опасную атаку в матче: после перехвата в центре поля Александр Головин воспользовался ошибкой датчан, ворвался в штрафную и пробил с близкого расстояния, но Каспер Шмейхель отразил удар российского полузащитника.

На 28-й минуте игры главный арбитр встречи Клеман Тюрпен показал первую в этом матче желтую карточку — ее получил Федор Кудряшов за фол на Даниэле Вассе. А уже через минуту датские футболисты провел свою первую опасную атаку. Пьер-Эмиль Хейбьерг сильно пробил из-за пределов штрафной, но мяч прошел мимо ворот.

А через десять минут сборная Дании вышла вперед после великолепного удара из-за пределов штрафной в исполнении Миккеля Дамсгора. Через три минуты датчане создали еще один опасный момент у ворот Матвея Сафонова, когда после подачи углового Янник Вестергор пробил головой с близкого расстояния, но не попал в створ.

На 59-й минуте игры Юссуф Поульсен воспользовался ошибкой Романа Зобнина, неточно отдавшего пас назад Сафонову и увеличил преимущество датчан, сделав счет в матче 2:0.

На 61-й минуте встречи в составе сборной России вместо Магомеда Оздоева и Алексея Миранчука на поле вышли Рифат Жемалетдинов и Александр Соболев. Через пять минут Максим Мухин вступил в игру вместо Далера Кузяева, а Вячеслав Караваев вместо Федора Кудряшова.

И почти сразу же сборная России заработала пенальти, когда Вестергор сфолил в своей штрафной на Соболеве. 11-метровый реализовал Артем Дзюба, сократив отставание в счете.

На 75-й минуте Игорь Дивеев сфолил на Мартине Брэйтуэйте и получил предупреждение, а датчане заработали штрафной. Мяч после удара Хейбьерга прилетел точно в руки Сафонова.

За десять минут до конца встречи Андреас Кристенсен восстановил преимущество датчан в два гола, сделав счет в матче 3:1 в пользу сборной Дании. А через три минуты Йоаким Меле довел мяч до крупного, забив четвертый гол в ворота Сафонова.

Во время загрузки произошла ошибка.

В параллельном матче группы B сборная Бельгии обыграла Финляндию. Таким образом, сборная России по итогам трех матчей заняла последнее, четвертое место в группе, и не смогла выйти в плей-офф турнира.

Россия
1:4
Первый тайм: 0:1
Дания
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Венгрия
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Бельгия/Нидерланды
1
Франция
Франция
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Нидерланды
Нидерланды
2008
Австрия/Швейцария
1
Испания
Испания
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
3
Россия
Россия
2012
Польша/Украина
1
Испания
Испания
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Германия
Германия
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