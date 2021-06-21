Россия проиграла Дании в матче Евро и не вышла из группы

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На 18-й минуте встречи сборная России организовала первую по-настоящему опасную атаку в матче: после перехвата в центре поля Александр Головин воспользовался ошибкой датчан, ворвался в штрафную и пробил с близкого расстояния, но Каспер Шмейхель отразил удар российского полузащитника.

На 28-й минуте игры главный арбитр встречи Клеман Тюрпен показал первую в этом матче желтую карточку — ее получил Федор Кудряшов за фол на Даниэле Вассе. А уже через минуту датские футболисты провел свою первую опасную атаку. Пьер-Эмиль Хейбьерг сильно пробил из-за пределов штрафной, но мяч прошел мимо ворот.

А через десять минут сборная Дании вышла вперед после великолепного удара из-за пределов штрафной в исполнении Миккеля Дамсгора. Через три минуты датчане создали еще один опасный момент у ворот Матвея Сафонова, когда после подачи углового Янник Вестергор пробил головой с близкого расстояния, но не попал в створ.

На 59-й минуте игры Юссуф Поульсен воспользовался ошибкой Романа Зобнина, неточно отдавшего пас назад Сафонову и увеличил преимущество датчан, сделав счет в матче 2:0.

На 61-й минуте встречи в составе сборной России вместо Магомеда Оздоева и Алексея Миранчука на поле вышли Рифат Жемалетдинов и Александр Соболев. Через пять минут Максим Мухин вступил в игру вместо Далера Кузяева, а Вячеслав Караваев вместо Федора Кудряшова.

И почти сразу же сборная России заработала пенальти, когда Вестергор сфолил в своей штрафной на Соболеве. 11-метровый реализовал Артем Дзюба, сократив отставание в счете.

На 75-й минуте Игорь Дивеев сфолил на Мартине Брэйтуэйте и получил предупреждение, а датчане заработали штрафной. Мяч после удара Хейбьерга прилетел точно в руки Сафонова.

За десять минут до конца встречи Андреас Кристенсен восстановил преимущество датчан в два гола, сделав счет в матче 3:1 в пользу сборной Дании. А через три минуты Йоаким Меле довел мяч до крупного, забив четвертый гол в ворота Сафонова.

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