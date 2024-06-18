Роналду первым в истории сыграл на шести чемпионатах Европы

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39-летний нападающий вышел в стартовом составе португальской сборной на матч первого тура группового этапа против сборной Чехии. По количеству турниров он обошел капитана сборной Хорватии Луку Модрича.

Ранее Роналду выступал за сборную Португалии на Евро в 2004, 2008, 2012, 2016 и 2021 году. Он побеждал на Евро-2016, а также выигрывал серебро на Евро-2004 и бронзу на Евро-2012.

Кроме того, Роналду проводит свой 26-й матч в финальных стадиях чемпионатов Европы, что также является рекордным показателем. Ближайшим преследователем португальца является его партнер по сборной Пепе, который сегодня проводит 20-ю игру.

Также Роналду является лучшим бомбардиром в истории Евро. Он забивал на каждом из предыдущих турниров, отличившись в общей сложности 14 раз.