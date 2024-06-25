Стали известны 8 из 16 участников плей-офф Евро-2024

После двух туров эти команды имеют в своем активе по четыре очка, которые не позволят им финишировать ниже третьего места. Минимальная победа сборной Испании над командой Албании (1:0) и ничейный результат между Хорватией и Италией (1:1) досрочно вывели Англию, Нидерланды и Францию в ⅛ финала.