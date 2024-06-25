Стали известны 8 из 16 участников плей-офф Евро-2024
Сборные Англии, Нидерландов и Франции гарантировали себе в плей-офф чемпионата Европы по футболу минимум с третьего места.
Сборные Англии, Нидерландов и Франции гарантировали себе в плей-офф чемпионата Европы по футболу минимум с третьего места.
После двух туров эти команды имеют в своем активе по четыре очка, которые не позволят им финишировать ниже третьего места. Минимальная победа сборной Испании над командой Албании (1:0) и ничейный результат между Хорватией и Италией (1:1) досрочно вывели Англию, Нидерланды и Францию в ⅛ финала.
Также участие в плей-офф гарантировали сборные Германии, Испании и Португалии, которые заняли первые места в своих группах, и команды Швейцарии и Италии, которые финишировали вторыми.
Сборные Швейцарии и Италии сформировали первую пару ⅛ финала. Они сыграют друг с другом в Берлине в субботу, 29 июня.
Полная сетка плей-офф Евро-2024 станет известна в среду, 26 июня, когда пройдут заключительные матчи группового этапа.