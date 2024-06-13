«Питтсбург» продлил контракт с главным тренером до 2027 года. При Томлине команда 17 лет не завершает сезон с отрицательным балансом побед и поражений
Главный тренер «Питтсбург Стилерс» Майк Томлин продлил контракт с клубом на три года.
Главный тренер «Питтсбург Стилерс» Майк Томлин продлил контракт с клубом на три года.
Томлин дольше всех других тренеров в НФЛ работает с одной командой — с 2007 года.
За 17 сезонов при Томлине «Стилерс» 7 раз становились чемпионами дивизиона, 11 раз выходили в плей-офф, дважды попадали в Супербоул и завоевали приз Ломбарди по итогам сезона-2008.
В прошлом году «Питтсбург» вышел в плей-офф с результатом 10−7, несмотря на смену трех квотербеков по ходу сезона.