16:58 (мск), источник: Sports

Эдриен Мартинес из «Бирмингема» признан самым ценным игроком сезона ЮФЛ. При этом он может не сыграть в финале

Квотербек «Бирмингем Стэллионс» Эдриен Мартинес признан MVP регулярного сезона ЮФЛ.

Источник: AP 2023

Мартинес стал лучшим в чемпионате по выносным ярдам (528), третьим по пасовым ярдам (1,749) и вторым по пасовым тачдаунам (15).

По ходу финала конференции ЮСФЛ Мартинес был посажен на скамейку запасных. Вместо него тренер Скип Хольц выпустил Мэтта Коррэла, который привел команду к волевой победе (31:18).

На пресс-конференции Хольц заявил, что не знает, какой из квотербеков выйдет в стартовом составе на финальный матч против «Сан-Антонио Брамас».

Мартинесу 24 года. После выпуска из университета Канзас Стейт он не был выбран на драфте НФЛ и провел некоторое время в тренировочном лагере «Детройт Лайонс».

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