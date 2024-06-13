Младший брат Туа Танговаилоа будет выступать за клуб из Канады

Таулиа — младший брат Туа Танговаилоа из «Майами Долфинс». Будучи выпускником университета Мэриленда он не был выбран на весеннем драфте НФЛ.

У Танговаилоа были предложения о просмотре от «Аризона Кадиналс» и «Сиэтл Сихокс».