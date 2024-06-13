16:55 (мск), источник: Sports

Младший брат Туа Танговаилоа будет выступать за клуб из Канады

Квотербек Таулиа Танговаилоа подписал контракт с клубом «Гамильтон Тайгер-Кэтс» из Канадской Футбольной Лиги.

Источник: AP 2023

Таулиа — младший брат Туа Танговаилоа из «Майами Долфинс». Будучи выпускником университета Мэриленда он не был выбран на весеннем драфте НФЛ.

У Танговаилоа были предложения о просмотре от «Аризона Кадиналс» и «Сиэтл Сихокс».

За 4 года в роли стартового квотербека «Мэриленд Террапинс» Таулиа набрал 11,256 пасовых ярдов. Это рекорд конференции «Большая десятка» (Big Ten).

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