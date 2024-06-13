Защитник «Рейдерс» Макси Кросби заявил, что вся команда наблюдала НЛО

«Существуют ли НЛО и инопланетяне? Конечно. Никаких вопросов. Мы летели из Майами после матча и видели НЛО собственными глазами. Да, звучит безумно, но спроси пилотов, любого, кто там был. Я видел его, и никто не смог объяснить, что это. На радарах не было ничего. А мы видели, как огромный сияющий шар то появляется, то исчезает», — рассказал Кросби.