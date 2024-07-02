Том Брэди: Пейтон Мэннинг — это золотой стандарт для квотербеков НФЛ

«Я бы ни за что не стал тем, кем стал, если бы не равнялся на Пейтона. Я считаю его золотым стандартом для квотербеков в лиге», — сказал Брэди на церемонии включения в Зал славы «Пэтриотс».

Присутствовавший на церемонии Пейтон Мэннинг ответил Брэди комплиментом.

«Меня любят [в Новой Англии], потому что я здесь постоянно проигрывал. Гарантирую, что я здесь гораздо популярнее [своего брата] Илая. Когда играешь против команды с Брэди, нужно выдавать абсолютный максимум, в противном случае Брэди всякий раз тебя обыграет», — сказал Мэннинг.

Брэди играл против Мэннинга 17 раз за карьеру и выиграл 11 матчей. При этом у Мэннинга преимущество в плей-офф (3:2).