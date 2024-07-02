Главный тренер «Далласа» устал от того, что владелец клуба его недооценивает
Возглавляющему «Даллас Каубойс» специалисту Майку Маккарти надоело, что владелец клуба Джерри Джонс ему не доверяет.
Возглавляющему «Даллас Каубойс» специалисту Майку Маккарти надоело, что владелец клуба Джерри Джонс ему не доверяет.
Об этом сообщает издание CBS Sports со ссылкой на подкаст Go Long специализирующегося на «Каубойс» журналиста Тайлера Данна.
У Маккарти остался последний год по действующему контракту, и Джонс не намерен его продлевать до окончания сезона-2024.
Джерри Джонс известен как один из самых вовлеченных в процесс прямого управления командой владельцев. Он также исполняет роль генменеджера.
В это межсезонье «Даллас» потерял раннинбека Тони Полларда и центра Тайлера Бьядеша. Три главных звезды команды — квотербек Дак Прескотт, ресивер Сиди Лэмб и лайнбекер Майка Парсонс — ведут продолжительные переговоры о продлении контрактов.
Маккарти возглавил «Каубойс» в 2020 году. За четыре сезона он трижды выводил команду в плей-офф, дважды выигрывал дивизион, но одержал лишь одну победу в матчах на вылет.
В сезоне-2010 Маккарти выиграл Супербоул с «Грин-Бэй Пэкерс».