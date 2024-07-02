14:52 (мск), источник: Sports

Главный тренер «Далласа» устал от того, что владелец клуба его недооценивает

Возглавляющему «Даллас Каубойс» специалисту Майку Маккарти надоело, что владелец клуба Джерри Джонс ему не доверяет.

Источник: AP 2023

Об этом сообщает издание CBS Sports со ссылкой на подкаст Go Long специализирующегося на «Каубойс» журналиста Тайлера Данна.

У Маккарти остался последний год по действующему контракту, и Джонс не намерен его продлевать до окончания сезона-2024.

Джерри Джонс известен как один из самых вовлеченных в процесс прямого управления командой владельцев. Он также исполняет роль генменеджера.

В это межсезонье «Даллас» потерял раннинбека Тони Полларда и центра Тайлера Бьядеша. Три главных звезды команды — квотербек Дак Прескотт, ресивер Сиди Лэмб и лайнбекер Майка Парсонс — ведут продолжительные переговоры о продлении контрактов.

Маккарти возглавил «Каубойс» в 2020 году. За четыре сезона он трижды выводил команду в плей-офф, дважды выигрывал дивизион, но одержал лишь одну победу в матчах на вылет.

В сезоне-2010 Маккарти выиграл Супербоул с «Грин-Бэй Пэкерс».

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