ESPN: «Долфинс» не делают Туа Танговаилоа рыночного предложения по контракту

Об этом сообщил журналист ESPN Джефф Дарлингтон.

«Ситуация сложная. Не скажу, что контракт не будет подписан, но прямо сейчас переговоры можно охарактеризовать фразой, которую сказал сам Туа: “Рынок — это рынок”. “Долфинс” не предлагают квотербек по рыночной цене», — сказал Дарлингтон в эфире NFL Live.

В это межсезонье новые долгосрочные контракты со своими клубами подписали Джаред Гофф из «Детройт Лайонс» ($53 млн в год) и Тревор Лоуренс из «Джексонвилл Джегуарс» ($55 млн в год).