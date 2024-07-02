ESPN: «Долфинс» не делают Туа Танговаилоа рыночного предложения по контракту
Стартовый квотербек «Майами Долфинс» Туа Танговаилоа пока не получил от клуба подходящего предложения о долгосрочном контракте.
Стартовый квотербек «Майами Долфинс» Туа Танговаилоа пока не получил от клуба подходящего предложения о долгосрочном контракте.
Об этом сообщил журналист ESPN Джефф Дарлингтон.
«Ситуация сложная. Не скажу, что контракт не будет подписан, но прямо сейчас переговоры можно охарактеризовать фразой, которую сказал сам Туа: “Рынок — это рынок”. “Долфинс” не предлагают квотербек по рыночной цене», — сказал Дарлингтон в эфире NFL Live.
В это межсезонье новые долгосрочные контракты со своими клубами подписали Джаред Гофф из «Детройт Лайонс» ($53 млн в год) и Тревор Лоуренс из «Джексонвилл Джегуарс» ($55 млн в год).
Танговаилоа в прошлом сезоне стал лидером НФЛ по пасовым ярдам. В 2024 году по последнему году в контракте новичка он заработает $23 млн.