14:50 (мск), источник: Sports

ESPN: «Долфинс» не делают Туа Танговаилоа рыночного предложения по контракту

Стартовый квотербек «Майами Долфинс» Туа Танговаилоа пока не получил от клуба подходящего предложения о долгосрочном контракте.

Источник: AP 2023

Об этом сообщил журналист ESPN Джефф Дарлингтон.

«Ситуация сложная. Не скажу, что контракт не будет подписан, но прямо сейчас переговоры можно охарактеризовать фразой, которую сказал сам Туа: “Рынок — это рынок”. “Долфинс” не предлагают квотербек по рыночной цене», — сказал Дарлингтон в эфире NFL Live.

В это межсезонье новые долгосрочные контракты со своими клубами подписали Джаред Гофф из «Детройт Лайонс» ($53 млн в год) и Тревор Лоуренс из «Джексонвилл Джегуарс» ($55 млн в год).

Танговаилоа в прошлом сезоне стал лидером НФЛ по пасовым ярдам. В 2024 году по последнему году в контракте новичка он заработает $23 млн.

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