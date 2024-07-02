Суд обязал НФЛ выплатить $4.7 млрд за нарушение антимонопольного закона
Суд присяжных постановил, что НФЛ должна выплатить владельцам подписки Sunday Ticket компенсацию в общем размере $4.7 млрд.
Суд присяжных постановил, что НФЛ должна выплатить владельцам подписки Sunday Ticket компенсацию в общем размере $4.7 млрд.
Sunday Ticket с 1994 года дает возможность смотреть воскресные матчи НФЛ, которые не показывают по национальным телеканалам. Суд счел, что лига искусственно завышала цену на услугу и нарушила антимонопольное право, не предоставив пользователям право выбора.
По федеральным законам США компенсация за нарушение антимонопольного законодательства может быть утроена и составит $14.4 млрд (по $450 млн на клуб).
В рамках судебных заседаний показания давали комиссионер НФЛ Роджер Гуделл и владелец «Даллас Каубойс» Джерри Джонс.
НФЛ намерена подать апелляцию на решение суда.