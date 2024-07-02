14:49 (мск), источник: Sports

Суд обязал НФЛ выплатить $4.7 млрд за нарушение антимонопольного закона

Суд присяжных постановил, что НФЛ должна выплатить владельцам подписки Sunday Ticket компенсацию в общем размере $4.7 млрд.

Источник: AP 2023

Sunday Ticket с 1994 года дает возможность смотреть воскресные матчи НФЛ, которые не показывают по национальным телеканалам. Суд счел, что лига искусственно завышала цену на услугу и нарушила антимонопольное право, не предоставив пользователям право выбора.

По федеральным законам США компенсация за нарушение антимонопольного законодательства может быть утроена и составит $14.4 млрд (по $450 млн на клуб).

В рамках судебных заседаний показания давали комиссионер НФЛ Роджер Гуделл и владелец «Даллас Каубойс» Джерри Джонс.

НФЛ намерена подать апелляцию на решение суда.

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