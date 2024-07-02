Бывший первый номер драфта НФЛ уволен с поста ассистента тренера в школе из-за присвоения денежных средств

Расселл попросил у местного бизнесмена оплатить покупку экипировки для школы. Получив чек на $74 тысячи, бывший квотербек «Окленд Рейдерс» потратил деньги на личные нужды.

38-летний Расселл был квотербеком в школе Уильямсон. Вдобавок к увольнению ему запрещено появляться на территории школы, а все памятные таблички о выступлениях экс-квотербека уберут.

На драфте НФЛ 2007 года Расселл был выбран «Рейдерс» под первым общим номером.

Уже через три года Расселл был отчислен из клуба и больше не подписывал контракт ни с одной другой командой.