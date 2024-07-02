Бывший первый номер драфта НФЛ уволен с поста ассистента тренера в школе из-за присвоения денежных средств
Джамаркус Расселл был уволен с поста ассистента главного тренера в футбольной команде школы Уильямсон в городе Мобил, штат Алабама.
Джамаркус Расселл был уволен с поста ассистента главного тренера в футбольной команде школы Уильямсон в городе Мобил, штат Алабама.
Расселл попросил у местного бизнесмена оплатить покупку экипировки для школы. Получив чек на $74 тысячи, бывший квотербек «Окленд Рейдерс» потратил деньги на личные нужды.
38-летний Расселл был квотербеком в школе Уильямсон. Вдобавок к увольнению ему запрещено появляться на территории школы, а все памятные таблички о выступлениях экс-квотербека уберут.
На драфте НФЛ 2007 года Расселл был выбран «Рейдерс» под первым общим номером.
Уже через три года Расселл был отчислен из клуба и больше не подписывал контракт ни с одной другой командой.
Итоговая статистика Расселла в НФЛ: 52.1% точных передач, 18 тачдаунов, 23 перехвата. За карьеру он заработал $36.4 млн.