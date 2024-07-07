Защитник-новичок «Миннесоты» погиб в автокатастрофе

Джексон находился на пассажирском сидении в автомобиле Dodge Charger с двумя бывшими одноклубниками по школьной команде, когда в них въехал пытающийся перестроиться на высокой скорости автомобиль Infiniti Q50.

От удара Dodge Charger съехал с трассы и врезался в обрубки деревьев. Джексон и водитель погибли на месте, второй пассажир — по прибытии в больницу.

Находившиеся в Inifiniti Q50 не пострадали. Полиция открыла уголовное дело в отношении водителя автомобиля, есть подозрение, что она находилась в нетрезвом состоянии.

Кайри Джексон был выбран в 4-м раунде драфта НФЛ из университета Орегона. В прошлом году защитник попал в символическую сборную Тихоокеанской конференции.

24-летний Джексон по окончании школы оставил футбол на два года и работал в продуктовом магазине. Затем он сменил три коммьюнити-колледжа прежде, чем его пригласили в университет Алабамы.