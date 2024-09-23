«Хьюстон» не сможет рассчитывать на Джо Миксона в матче против «Миннесоты»

Игрок получил травму в 3-й четверти матча против «Чикаго Беарс» на прошлой неделе. Лайнбекер «Беарс» Ти Джей Эдвардс совершил на Миксоне запрещенный захват за бедра с последующим опусканием корпуса на газон. Судейская бригада не зафиксировала нарушения.