«Каролина» получила несколько запросов о потенциальном обмене Брайса Янга от других клубов НФЛ

Брайс Янг был посажен на скамейку запасных после второго тура регулярного сезона. Первый номер прошлогоднего драфта за карьеру выиграл 2 матча из 18 и бросил 11 тачдаунов при 13 перехватах.
Накануне главный тренер «Каролины» Дейв Каналес заявил, что «Каролина» не рассматривает вариант с обменом Янга.
Однако, как сообщает ESPN, источники в лиге уверены, что «Пэнтерс» могут обменять Янга, вероятнее всего, в ближайшее межсезонье.
Вместо Янга стартовым квотербеком «Каролины» будет 36-летний Энди Далтон.
Ближайший матч «Пэнтерс» проведут на выезде с «Лас-Вегас Рейдерс». Матч пройдет сегодня и начнется в 23:05 мск.