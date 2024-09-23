Бейкер Мейфилд: После ухода Брэди меня попросили вернуть команде радость от игры в футбол

"Во времена Тома здесь была другая атмосфера. Разумеется, с точки зрения игры мы с Томом разные. Он от всех требовал совершенства, здесь все по струнке ходили и оттого уровень стресса был высоким. Когда я пришел, тренеры дали понять, что мне нужно просто быть собой и вернуть в команду радость от игры в футбол, особенно для пацанов, которым в последнее время было невесело.