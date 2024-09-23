Арч Мэннинг провел первый матч в стартовом составе «Техас Лонгхорнс». Команда победила со счетом 51:3

Арч — племянник бывших квотербеков НФЛ Пейтона и Илая Мэннингов. В первом сезоне он воспользовался правом освобождения (redshirt) и только тренировался с командой, проведя минимум игрового времени на поле. С этого сезона он полноценный дублер квотербека Куинна Юэрса.