Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Брайс Янг возвращается в стартовый состав «Каролины». Далтон повредил палец в автомобильной аварии

Квотербек «Каролина Пэнтерс» Брайс Янг проведет матч 8-го тура регулярного сезона НФЛ против «Денвер Бронкос» в стартовом составе.

Янга посадили на скамейку запасных после двух поражений на старте сезона. Его дублер Энди Далтон выиграл первый матч и проиграл все последующие.

Во вторник Далтон попал вместе с семьей в автомобильную аварию. Серьезно никто не пострадал, однако квотербек растянул мышцы большого пальца на правой руке.

В «Каролине» надеются, что Далтон сможет исполнить обязанности запасного квотербека в игре с «Бронкос».

С результатом 1−6 «Каролина» занимает последнее место в дивизионе Юг НФК.

Матч «Денвер» — «Каролина» пройдет в воскресенье и начнется в 23:25 мск.