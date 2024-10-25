Ламар Джексон признан лучшим игроком нападения 7-го тура в АФК. Игроки «Балтимора» выигрывают эту награду в четвертый раз подряд

Лучшим игроком нападения в Американской конференции стал квотербек «Балтимор Рейвенс» Ламар Джексон. В матче против «Тампа-Бэй Бакканирс» (41:31) он отдал 17 точных передач из 22 с 5 тачдаунами и пасовым рейтингом 158.1. Также Ламар набрал 52 ярда на выносе. Это вторая для Джексона награда в сезоне. Еще две за последний месяц выиграл его одноклубник Деррик Хенри.