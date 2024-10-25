Джеймис Уинстон проведет следующий матч в стартовом составе «Браунс». Стефански отказался от назначения комбинаций

Уинстон был выбран под первым номером на драфте 2015 года. После 5 лет в «Тампа-Бэй Бакканирс» он исполнял роль дублера в «Нью-Орлеан Сейнтс» на протяжении 4 сезонов, а в это межсезонье подписал контракт с «Браунс».