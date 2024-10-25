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Джеймис Уинстон проведет следующий матч в стартовом составе «Браунс». Стефански отказался от назначения комбинаций

Квотербек «Кливленд Браунс» Джеймис Уинстон проведет игру 8-го тура регулярного сезона НФЛ против «Балтимор Рейвенс» в стартовом составе.

В матче прошлого тура квотербек Дешон Уотсон порвал ахилл и выбыл до конца сезона. Его дублер Дориэн Томпсон-Робинсон также не доиграл матч до конца из-за травмы.

Также главный тренер «Кливленда» Кевин Стефански передал обязанность назначать комбинации в нападении координатору Кену Дорси.

Стефански назначал комбинации в нападении с момента назначения на пост главного тренера «Браунс» в 2020 году.

Уинстон был выбран под первым номером на драфте 2015 года. После 5 лет в «Тампа-Бэй Бакканирс» он исполнял роль дублера в «Нью-Орлеан Сейнтс» на протяжении 4 сезонов, а в это межсезонье подписал контракт с «Браунс».

Матч «Кливленд» — «Балтимор» пройдет в воскресенье и начнется в 20:00 мск.