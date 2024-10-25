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Роберт Сале появился на тренировке «Пэкерс» в качестве консультанта

Уволенный две недели назад из «Нью-Йорк Джетс» Роберт Сале был замечен на тренировке «Грин-Бэй Пэкерс».

Главный тренер «Пэкерс» Мэтт Лафлер отметил, что Сале будет наблюдать за нападением команды и давать советы как специалист по защите.

Лафлер и Сале вместе начинали тренерскую карьеру в университете Центрального Мичигана. По рекомендации Сале нынешнего главного тренера «Пэкерс» в 2008 году пригласили в «Хьюстон Тексанс» как ассистента в нападении.

Сале был уволен из «Джетс» с результатом 2−3 в нынешнем сезоне. Он проработал в клубе из Нью-Йорка 4 неполных сезона и выиграл 20 матчей при 36 поражениях.