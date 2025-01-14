Бен Джонсон прошел собеседование на должность главного тренера «Лас-Вегаса» с подачи Тома Брэди

Для Джонсона это было уже четвертое собеседование за последнюю неделю. Он также встречался с руководством «Нью-Ингленд Пэтриотс», «Чикаго Беарс» и «Джексонвилл Джегуарс».Организатором собеседования стал миноритарный владелец «Рейдерс» Том Брэди.