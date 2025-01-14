Расселл Уилсон надеется продолжить карьеру в «Питтсбурге»

В матче Уилсон реализовал 20 из 29 передач на 270 ярдов с 2 тачдаунами без перехватов. В прошлое межсезонье Уилсон был отчислен из «Денвер Бронкос» и подписал годичный контракт с «Питтсбургом» за минимально допустимый оклад, поскольку большую зарплату ему продолжал выплачивать прежний клуб.