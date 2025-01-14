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Страуд стал третьим игроком с 1991 года, которому удалось набрать 101 пасовый ярд за один драйв в плей-офф

Квотербек «Хьюстон Тексанс» Си Джей Страуд добился уникального показателя в матче плей-офф НФЛ против «Лос-Анджелес Чарджерс».

В конце первой половины матча Страуд за один драйв набрал 101 пасовый ярд при длине поля в 100 ярдов.

Это стало возможным благодаря тому, что «Тексанс» начали драйв с 1-ярдовой линии, а по ходу драйва совершили нарушение, отодвинувшее их на 11 ярдов назад. В этом драйве Страуд реализовал 6 из 10 передач на 101 ярд с тачдауном.

С 1991 года только еще двум квотербекам удавалось совершить подобное в плей-офф — Аарону Роджерсу в сезоне-2015 и Ламару Джексону в сезоне-2019.

«Хьюстон» одержал победу со счетом 32:12 и вышел в дивизионный раунд, где сыграет либо с «Канзас-Сити Чифс», либо с «Баффало Биллс».