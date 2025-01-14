Страуд стал третьим игроком с 1991 года, которому удалось набрать 101 пасовый ярд за один драйв в плей-офф

Это стало возможным благодаря тому, что «Тексанс» начали драйв с 1-ярдовой линии, а по ходу драйва совершили нарушение, отодвинувшее их на 11 ярдов назад. В этом драйве Страуд реализовал 6 из 10 передач на 101 ярд с тачдауном.