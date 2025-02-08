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Джош Аллен признан самым ценным игроком регулярного сезона НФЛ

Квотербек «Баффало Биллс» Джош Аллен завоевал награду MVP по итогам регулярного сезона НФЛ.

Об этом стало известно в ходе церемонии вручения индивидуальных наград НФЛ, которая прошла минувшей ночью в Новом Орлеане.

В борьбе за звание MVP Аллен обошел квотербека «Балтимор Рейвенс» Ламара Джексона и раннинбека «Филадельфия Иглс» Сейкуона Баркли. Аллен заработал 383 суммарных балла (27 первых мест), у Джексона 362 балла (23), у Баркли 120 баллов (0). Также баллы получили квотербек «Цинциннати Бенгалс» Джо Бурроу и квотербек «Детройт Лайонс» Джаред Гофф.

Это первая подобная награда в карьере Аллена. В минувшей регулярке он реализовал 63.6% передач на 3,731 ярд с 28 пасовыми тачдаунами при 6 перехватах. Также он заработал 531 ярд и 12 тачдаунов на выносе.

Обладатели других наград:

Игрок в нападении: RB Сейкуон Баркли («Филадельфия»).

Игрок в защите: CB Пэт Сертен («Денвер»).

Тренер: Кевин О’Коннелл («Миннесота»).

Ассистент: Бен Джонсон («Детройт»).

Новичок в нападении: QB Джейден Дэниелс («Вашингтон»).

Новичок в защите: Edge Джаред Верс («ЛА Рэмс»).

Возвращение года: QB Джо Бурроу («Цинциннати»).