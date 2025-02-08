Илай Мэннинг — о непопадании в Зал славы: «Я совершенно спокоен»

«Я рад за парней, которых включили. Все они это заслужили. Рад за них. Некоторым я написал сообщение, поздравил. У меня было предчувствие, что это будет не мой вечер, и я всё понимаю. Я совершенно спокоен. Я не буду из-за этого как-то иначе воспринимать свою карьеру», — рассказал Мэннинг.