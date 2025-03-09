«Бенгалс» разрешили Трею Хендриксону искать варианты для обмена

В 2024 году 30-летний защитник стал лидером НФЛ по сэкам (17.5), вошел в первую символическую сборную сезона и в четвертый раз подряд попал в Матч звезд. В следующем сезоне он должен заработать $15.8 млн, а под потолком зарплат соглашение займет $18.7 млн.