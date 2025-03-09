«Хьюстон» обменял ресивера Кристиана Кирка из «Джегуарс»

Кирк подписал с «Джексонвиллом» четырехлетний контракт на $72 млн в 2022 году. В первый сезон он сделал 84 приема на 1108 ярдов и 8 тачдаунов, а команда выиграла дивизион и прошла первый раунд плей-офф. В 2023 году он набрал 787 ярдов за 12 матчей, а в 2024 году на ведущую роль вышел новичок Брайан Томас.