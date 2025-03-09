«Сиэтл» установил цену на Ди Кея Меткафа — выбор в первом и третьем раундах драфта

Помимо демонстрации чемпионских амбиций потенциальный покупатель должен быть готов согласовать с Меткафом новый контракт. У 27-летнего ресивера остался последний год по трехлетнему соглашению на $72 млн, и он рассчитывает на зарплату $30 млн в год, что сделает его пятым в списке самых высокооплачиваемых ресиверов лиги.