«Вашингтон» продлил контракт с лайнбекером Бобби Вагнером на год

В 2024 году Вагнер подписал контракт с «Вашингтоном» и вновь оказался в системе Дэна Куинна, с которым работал в «Сиэтле». Его предыдущий контракт включал $6.06 млн в гарантиях, но после выхода в Матч звезд и попадания во вторую символическую сборную сезона сумма гарантированных выплат была увеличена почти на $2 млн.