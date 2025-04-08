Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Хьюстон» подпишет лайнбекера И Джея Спида на год за $5 млн

Лайнбекер И Джей Спид переходит в «Хьюстон» из «Колтс». По данным ESPN, стороны договорились о контракте на один год на сумму $5 млн.

29-летний Спид в сезоне-2024 набрал 142 захвата (12-й показатель в НФЛ), в том числе 93 сольных — это третье место в лиге. Также на его счету 7 захватов с потерей ярдов и 5 сбитых передач. За карьеру он также отметился 6 спровоцированными фамблами.

Спид был выбран в пятом раунде драфта-2019 из университета Тарлтон Стейт и поначалу зарекомендовал себя как лидер спецбригад. В 2023 году он стал важной частью основной защиты «Колтс», вытеснив из состава травмированного бывшего участника Матча звезд Шакила Леонарда. На тот момент в его активе было всего шесть матчей в стартовом составе, но клуб уже продлил с ним контракт на два года.