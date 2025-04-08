«Хьюстон» подпишет лайнбекера И Джея Спида на год за $5 млн

Спид был выбран в пятом раунде драфта-2019 из университета Тарлтон Стейт и поначалу зарекомендовал себя как лидер спецбригад. В 2023 году он стал важной частью основной защиты «Колтс», вытеснив из состава травмированного бывшего участника Матча звезд Шакила Леонарда. На тот момент в его активе было всего шесть матчей в стартовом составе, но клуб уже продлил с ним контракт на два года.