«Хьюстон» подпишет лайнбекера И Джея Спида на год за $5 млн

29-летний Спид в сезоне-2024 набрал 142 захвата (12-й показатель в НФЛ), в том числе 93 сольных — это третье место в лиге. Также на его счету 7 захватов с потерей ярдов и 5 сбитых передач. За карьеру он также отметился 6 спровоцированными фамблами.
Спид был выбран в пятом раунде драфта-2019 из университета Тарлтон Стейт и поначалу зарекомендовал себя как лидер спецбригад. В 2023 году он стал важной частью основной защиты «Колтс», вытеснив из состава травмированного бывшего участника Матча звезд Шакила Леонарда. На тот момент в его активе было всего шесть матчей в стартовом составе, но клуб уже продлил с ним контракт на два года.