«Чифс» сыграют с «Чарджерс» в Бразилии. Также команда примет участие в матче на Рождество

«Мы готовы участвовать в международных играх, когда такая возможность появляется. У нас не так много контроля над этим, если только речь не идет о ротации, когда мы становимся принимающей стороной. Но мы ежегодно сообщаем лиге, что с радостью сыграем — как в роли хозяев, так и в роли гостей. Надеемся, нас вновь выберут», — заявлял ранее владелец «Чифс» Кларк Хант.