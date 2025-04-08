«Чифс» сыграют с «Чарджерс» в Бразилии. Также команда примет участие в матче на Рождество

Ранее НФЛ подтвердила, что «Лос-Анджелес Чарджерс» станут номинальными хозяевами поля.
«Мы готовы участвовать в международных играх, когда такая возможность появляется. У нас не так много контроля над этим, если только речь не идет о ротации, когда мы становимся принимающей стороной. Но мы ежегодно сообщаем лиге, что с радостью сыграем — как в роли хозяев, так и в роли гостей. Надеемся, нас вновь выберут», — заявлял ранее владелец «Чифс» Кларк Хант.
Помимо поездки в Бразилию, «Чифс», как ожидается, сыграют и в рождественский день — уже третий год подряд. По данным издания, команда обратилась в НФЛ с просьбой закрепить за собой участие в рождественских матчах, подобно тому как «Каубойс» и «Лайонс» традиционно играют в День благодарения.
В сезоне-2025 НФЛ планирует провести семь международных матчей. В Рождество, которое в этом году выпадает на четверг, запланированы три игры.