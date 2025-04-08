Расселл Уилсон будет играть в «Джайентс» под третьим номером

Расселл Уилсон сохранит привычный номер в новой команде — квотербек будет выступать за «Нью-Йорк Джайентс» под № 3, как и на протяжении всей карьеры в НФЛ: 10 лет в «Сихокс», два — в «Бронкос» и прошлый сезон в «Стилерс».