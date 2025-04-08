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Квотербек «Алабамы» Джейлен Милроу примет участие в церемонии драфта

Квотербек университета Алабамы Джейлен Милроу принял приглашение НФЛ посетить церемонию драфта. Об этом сообщает The Athletic.

Милроу может быть выбран в первом раунде, но не исключен и вариант, при котором его имя прозвучит только на второй день драфта.

Одним из клубов, проявляющих к нему интерес, являются «Питтсбург Стилерс» — команда устроила ужин с игроком накануне открытой тренировки «Алабамы» в марте.

В сезоне-2024 Милроу набрал 2844 ярда пасом, 16 тачдаунов и допустил 11 перехватов, а также добавил 726 ярдов и 20 тачдаунов на выносе. В роли стартового квотербека он одержал 21 победу при шести поражениях, однако в прошлом сезоне результат был скромнее: 9 побед и 4 поражения, включая неудачи в играх с «Вандербилтом», «Теннесси», «Оклахомой» и «Мичиганом».

Ранее стало известно, что игроки университета Колорадо Шедур Сандерс и Трэвис Хантер, по сообщениям, не планируют лично присутствовать на драфте НФЛ.