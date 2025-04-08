Квотербек «Алабамы» Джейлен Милроу примет участие в церемонии драфта

В сезоне-2024 Милроу набрал 2844 ярда пасом, 16 тачдаунов и допустил 11 перехватов, а также добавил 726 ярдов и 20 тачдаунов на выносе. В роли стартового квотербека он одержал 21 победу при шести поражениях, однако в прошлом сезоне результат был скромнее: 9 побед и 4 поражения, включая неудачи в играх с «Вандербилтом», «Теннесси», «Оклахомой» и «Мичиганом».