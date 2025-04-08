Комиссионер НФЛ хочет изменить систему посевов в плей-офф

Инициатива была формально выдвинута «Лайонс», но по факту ее продвигал вице-президент по футбольным операциям Трой Винсент. Один из присутствующих на заседании сообщил, что Гуделл был явно раздражен тем, как упорно участники сопротивлялись предложению.
Предложение «Детройта» отложили до майской сессии. По словам одного из источников, так обычно поступают с теми инициативами, которые поддерживает лига, но которые рискуют провалиться при голосовании: «Если комитет по правилам или сам Роджер не хочет “поражения” — вопрос уходит на доработку».
Возможным компромиссом может стать запрет на домашние игры в уайлд-карде для победителей дивизионов с отрицательным балансом побед. Также обсуждается идея перепосева команд после первого раунда плей-офф.