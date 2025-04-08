Комиссионер НФЛ хочет изменить систему посевов в плей-офф

Предложение «Детройта» отложили до майской сессии. По словам одного из источников, так обычно поступают с теми инициативами, которые поддерживает лига, но которые рискуют провалиться при голосовании: «Если комитет по правилам или сам Роджер не хочет “поражения” — вопрос уходит на доработку».