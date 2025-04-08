Джино Смит: Мы даже не стали отвечать на предложение «Сиэтла»

Причиной стали не только неудовлетворительные финансовые условия, но и структура контракта.
Ранее генеральный менеджер «Сихокс» Джон Шнайдер заявил, что клуб делал игроку новое предложение, но переговоры «были недолгими».
Ключевым фактором для перехода Смита в «Лас-Вегас» стал не только интерес клуба, но и фигура Пита Кэрролла. Поскольку в 2024 году бывший тренер «Сихокс» официально не работал в НФЛ, он мог общаться с игроком без ограничений.
«Каждый раз, когда я злился, я звонил ему. Он разговаривал со мной, поддерживал, по сути продолжал быть моим тренером. Думаю, именно это делает его особенным — он оставался рядом, даже не будучи моим коучем. Эти разговоры не раз помогали мне сохранить спокойствие и не сбиться с пути. Потому что я действительно отдал той команде все, что у меня было», — признался Смит.