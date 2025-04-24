Кирби Джозеф стал самым высокооплачиваемым сейфти в истории НФЛ

24-летнему Джозефу предстояло провести последний сезон по контракту новичка с окладом $3,6 млн. В прошлом году он оформил 9 перехватов — лучший результат в НФЛ — и был включен в символическую сборную сезона, несмотря на отсутствие в составе на Матче звезд.