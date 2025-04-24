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Кирби Джозеф стал самым высокооплачиваемым сейфти в истории НФЛ

Сейфти «Детройт Лайонс» Кирби Джозеф подписал четырехлетний контракт на $86 млн, став самым высокооплачиваемым игроком на своей позиции в истории лиги. Об этом сообщает NFL Network.

Средняя зарплата по новому соглашению составит $21,5 млн в год. Эти показатели превзошли предыдущие рекорды, установленные Антуаном Уинфилдом из «Тампа-Бэй Бакканирс» — $84,1 млн и $21 млн соответственно.

24-летнему Джозефу предстояло провести последний сезон по контракту новичка с окладом $3,6 млн. В прошлом году он оформил 9 перехватов — лучший результат в НФЛ — и был включен в символическую сборную сезона, несмотря на отсутствие в составе на Матче звезд.

«Я считаю себя лучшим сейфти в НФЛ. И всегда буду стремиться оставаться им», — сказал Джозеф в межсезонье в эфире The Jim Rome Show.

Джозеф стал очередным ключевым игроком, с которым «Детройт» заключил крупное продление. В прошлом году аналогичные сделки получили квотербек Джаред Гофф, ресивер Амон-Ра Сент-Браун и тэкл Пеней Сюэлл.