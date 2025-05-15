Квотербек «Сейнтс» Дерек Карр завершил карьеру и отказался от $30 млн по контракту

«После молитв и обсуждений с Хезер я принял решение завершить карьеру в Национальной футбольной лиге. За эти 11 лет мы были невероятно благословлены, и навсегда останемся благодарными за этот путь. Сложно найти слова, чтобы выразить признательность всем одноклубникам, тренерам, руководству, владельцам, сотрудникам клуба и, конечно, болельщикам. Ваша неизменная поддержка значила для нас все», — сказал Карр в заявлении.