Квотербек «Сейнтс» Дерек Карр завершил карьеру и отказался от $30 млн по контракту

С завершением карьеры Карр отказывается от $30 млн гарантированных по контракту за сезон-2025. При этом «Сейнтс» не будут требовать возврата бонусов на сумму $10 млн.
«После молитв и обсуждений с Хезер я принял решение завершить карьеру в Национальной футбольной лиге. За эти 11 лет мы были невероятно благословлены, и навсегда останемся благодарными за этот путь. Сложно найти слова, чтобы выразить признательность всем одноклубникам, тренерам, руководству, владельцам, сотрудникам клуба и, конечно, болельщикам. Ваша неизменная поддержка значила для нас все», — сказал Карр в заявлении.
34-летний Карр провел девять первых сезонов за «Рейдерс» и два — за «Сейнтс». В составе «Рейдерс» он четыре раза попадал в Матч звезд и стал одним из самых узнаваемых квотербеков в истории клуба. Однако после неудачного сезона-2022 «Лас-Вегас» отказался от продолжения сотрудничества, несмотря на приглашение Карра на Пробоул в том году.
За два сезона в «Нью-Орлеане» Карр одержал 14 побед при 13 поражениях, набрал 6 023 ярда, 40 тачдаунов и 13 перехватов. Последний сезон был ограничен 10 матчами из-за череды травм.
Сейчас в состав квотербеков «Сейнтс» входят выбранный во втором раунде драфта-2025 Тайлер Шак, выбранный в четвертом раунде прошлогоднего драфта Спенсер Раттлер, а также Джейк Хейнер и ветеран Бен Динуччи.