«Канзас-Сити» сыграет с «Денвером» на Рождество

«Канзас-Сити» доминировал в дивизионе Запад АФК последние девять лет подряд, а «Денвер» под руководством Шона Пейтона в прошлом сезоне вышел в плей-офф впервые с 2015 года.
В 2024 году команды обменялись победами: первую игру с минимальным перевесом выиграл «Канзас-Сити», а во второй половине сезона «Бронкос» разгромили резервный состав соперника.
В прошлом году НФЛ отдала рождественские трансляции Netflix, теперь к праздничной сетке присоединяется Prime Video, традиционный партнер четверговых матчей.
Полное расписание сезона-2025 будет представлено в ночь со среды на четверг в 3:00 по московскому времени.