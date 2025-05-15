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«Канзас-Сити» сыграет с «Денвером» на Рождество

НФЛ объявила один из центральных матчей рождественского дня в сезоне-2025: «Канзас-Сити Чифс» примет «Денвер Бронкос» 26 декабря в 4:15 по московскому времени. Трансляция пройдет на Prime Video.

Источник: Спортс"

«Канзас-Сити» доминировал в дивизионе Запад АФК последние девять лет подряд, а «Денвер» под руководством Шона Пейтона в прошлом сезоне вышел в плей-офф впервые с 2015 года.

В 2024 году команды обменялись победами: первую игру с минимальным перевесом выиграл «Канзас-Сити», а во второй половине сезона «Бронкос» разгромили резервный состав соперника.

В прошлом году НФЛ отдала рождественские трансляции Netflix, теперь к праздничной сетке присоединяется Prime Video, традиционный партнер четверговых матчей.

Полное расписание сезона-2025 будет представлено в ночь со среды на четверг в 3:00 по московскому времени.