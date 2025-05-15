Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Балтимор» подписал кикера Джона Хойленда. Он обеспечит конкуренцию новичку Тайлеру Лупу

«Балтимор Рейвенс» подписали 22-летнего кикера Джона Хойленда, не выбранного на драфте. Он прошёл просмотр на прошлой неделе и составит конкуренцию Тайлеру Лупу, которого клуб выбрал в шестом раунде — это первый кикер, задрафтованный «Рейвенс» за всю историю.

Источник: Спортс"

Ранее, 5 мая, «Балтимор» отчислил Джастина Такера. Клуб заявил, что решение было принято по футбольным причинам. По информации Baltimore Banner, НФЛ проводит расследование после обвинений со стороны 16 массажисток, утверждающих, что Такер вел себя неподобающим образом.

Хойленд реализовал 52 из 54 ударов с дистанции до 40 ярдов за карьеру. В сезоне-2024 он промахнулся четыре раза — три из них с 50 ярдов и дальше.

Луп в колледже забил 6 из 9 филд-голов с расстояния более 50 ярдов, включая 62-ярдовый удар в прошлом сезоне.

Впервые за 14 лет «Балтимор» начнет сезон без Джастина Такера.