«Балтимор» подписал кикера Джона Хойленда. Он обеспечит конкуренцию новичку Тайлеру Лупу

Ранее, 5 мая, «Балтимор» отчислил Джастина Такера. Клуб заявил, что решение было принято по футбольным причинам. По информации Baltimore Banner, НФЛ проводит расследование после обвинений со стороны 16 массажисток, утверждающих, что Такер вел себя неподобающим образом.
Хойленд реализовал 52 из 54 ударов с дистанции до 40 ярдов за карьеру. В сезоне-2024 он промахнулся четыре раза — три из них с 50 ярдов и дальше.
Луп в колледже забил 6 из 9 филд-голов с расстояния более 50 ярдов, включая 62-ярдовый удар в прошлом сезоне.
Впервые за 14 лет «Балтимор» начнет сезон без Джастина Такера.