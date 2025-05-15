Трей Хендриксон отказывается играть за «Цинциннати» на текущем контракте

На следующий день после обнародования своей позиции Хендриксон прибыл на тренировочную базу клуба, хотя и не стал участвовать в занятиях. По его словам, за месяц до обязательных мини-сборов главный тренер Зак Тейлор предупредил его в текстовом сообщении, что за пропуск грозят штрафы. Это, по мнению Хендриксона, означает, что договориться с клубом до начала сборов не получится.
«Меня и мою семью это расстроило. Я считал, что заслужил уважение своим трудом. Но, видимо, мое участие в первых тренировках межсезонья не сочли важным. Я не хочу обвинять кого-то лично, но это неприятно», — заявил игрок.
Он не стал точно отвечать на вопрос, приедет ли в июне на мини-сборы: «Я надеюсь на лучшее. Штрафы — это часть НФЛ, я это понимаю, но, на мой взгляд, сейчас еще рано говорить о них. Я всегда защищал клуб, и, мне кажется, это заслуживает уважения».
Хендриксон также подчеркнул, что выражает недовольство открыто, поскольку «говорить правду — важная ценность». Он провел параллель с другими игроками, в частности, с ресивером Джамарром Чейзом, который «заслуживал новый контракт еще в прошлом году».
За последние два сезона Хендриксон сделал 35 сэков и вошел в первую символическую сборную сезона-2024. Его контракт был подписан в 2021 году.