Трей Хендриксон отказывается играть за «Цинциннати» на текущем контракте

На следующий день после обнародования своей позиции Хендриксон прибыл на тренировочную базу клуба, хотя и не стал участвовать в занятиях. По его словам, за месяц до обязательных мини-сборов главный тренер Зак Тейлор предупредил его в текстовом сообщении, что за пропуск грозят штрафы. Это, по мнению Хендриксона, означает, что договориться с клубом до начала сборов не получится.