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Матч НФЛ в Бразилии бесплатно покажут на YouTube

Национальная футбольная лига объявила, что матч 1-го тура регулярного чемпионата НФЛ в Сан-Паулу (Бразилия) будет эксклюзивно показан в прямом эфире на YouTube и YouTube TV. Игра пройдет в ночь с 5 на 6 сентября (с пятницы на субботу).

Источник: Спортс"

В матче примет участие «Лос-Анджелес Чарджерс» в статусе принимающей стороны. Имя соперника официально станет известно сегодня ночью, но, по сведениям инсайдеров, это будут «Канзас-Сити Чифс».

YouTube также заключил с НФЛ многолетнее соглашение о совместной работе над ежегодным матчем по флаг-футболу в преддверии Супербоула с участием блогеров и музыкантов, а также другими международными играми по флаг-футболу. Трансляция подобного матча в рамках Супербоула LIX собрала более шести миллионов зрителей в прямом эфире.

В 2024 году игры НФЛ заняли 90 строчек из 100 в списке самых популярных телетрансляций США.