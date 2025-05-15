Матч НФЛ в Бразилии бесплатно покажут на YouTube

В матче примет участие «Лос-Анджелес Чарджерс» в статусе принимающей стороны. Имя соперника официально станет известно сегодня ночью, но, по сведениям инсайдеров, это будут «Канзас-Сити Чифс».
YouTube также заключил с НФЛ многолетнее соглашение о совместной работе над ежегодным матчем по флаг-футболу в преддверии Супербоула с участием блогеров и музыкантов, а также другими международными играми по флаг-футболу. Трансляция подобного матча в рамках Супербоула LIX собрала более шести миллионов зрителей в прямом эфире.
В 2024 году игры НФЛ заняли 90 строчек из 100 в списке самых популярных телетрансляций США.