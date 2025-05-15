Матч НФЛ в Бразилии бесплатно покажут на YouTube

YouTube также заключил с НФЛ многолетнее соглашение о совместной работе над ежегодным матчем по флаг-футболу в преддверии Супербоула с участием блогеров и музыкантов, а также другими международными играми по флаг-футболу. Трансляция подобного матча в рамках Супербоула LIX собрала более шести миллионов зрителей в прямом эфире.