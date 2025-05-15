Защитник «Балтимора» Ардэриус Уошингтон порвал ахилл и может пропустить сезон

«Нет слов, чтобы описать, как я себя чувствую. Всю ночь не мог спать — почему я? Почему сейчас? Я просто хотел доказывать каждый год, что вхожу в число лучших. Но Бог сказал: не сейчас. Так что остается ждать», — написал Уошингтон в соцсетях.