Защитник «Балтимора» Ардэриус Уошингтон порвал ахилл и может пропустить сезон

25-летний Уошингтон заработает $3,3 млн в этом году. В прошлом сезоне он провел 12 матчей в стартовом составе (включая плей-офф) — лучший показатель в карьере.
«Нет слов, чтобы описать, как я себя чувствую. Всю ночь не мог спать — почему я? Почему сейчас? Я просто хотел доказывать каждый год, что вхожу в число лучших. Но Бог сказал: не сейчас. Так что остается ждать», — написал Уошингтон в соцсетях.
В 2021 году Уошингтон не был выбран на драфте. В середине прошлого сезона он заменил Маркуса Уильямса и помог стабилизировать игру в тылу обороны. С момента его выхода в старте «Рейвенс» пропускали лишь 214 ярдов на пасе в среднем за матч — восьмой результат в лиге.
В сезоне-2024 Уошингтон сделал 64 захвата, 2 перехвата и 8 сбитых передач.
Это уже третья серьезная травма в его карьере: в 2021 году он пропустил семь последних матчей из-за травмы стопы, а в 2023-м — 15 игр из-за повреждения грудной клетки.