Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Балтимор» продлил контракт с Дерриком Хенри на два года и $30 млн

«Балтимор Рейвенс» и раннинбек Деррик Хенри договорились о новом двухлетнем контракте на сумму $30 млн, из которых $25 млн гарантированы. Об этом сообщил инсайдер NFL Network Иэн Рапопорт.

Источник: Спортс"

Средняя зарплата 31-летнего Хенри составит $15 млн — это рекордный показатель для раннинбека старше 30 лет.

Хенри присоединился к «Рейвенс» в прошлое межсезонье, подписав двухлетний контракт на $16 млн. В дебютном сезоне он набрал 1921 ярд по земле и стал лидером НФЛ по выносным тачдаунам (16). Всего на его счету 2114 ярдов от линии схватки — второй результат в лиге после Сейкуона Баркли.

На счету Хенри 11 423 ярда на выносе за карьеру. Он близок к тому, чтобы войти в десятку лучших раннинбеков в истории НФЛ.