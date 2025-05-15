«Балтимор» продлил контракт с Дерриком Хенри на два года и $30 млн

Хенри присоединился к «Рейвенс» в прошлое межсезонье, подписав двухлетний контракт на $16 млн. В дебютном сезоне он набрал 1921 ярд по земле и стал лидером НФЛ по выносным тачдаунам (16). Всего на его счету 2114 ярдов от линии схватки — второй результат в лиге после Сейкуона Баркли.