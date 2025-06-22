Джордж Киттл о возвращении Роберта Сале: «Грядет насилие»

Сале возглавлял защиту «Фотинайнерс» с 2017 по 2020 год, после чего стал главным тренером «Джетс». В Нью-Йорке он не смог повторить успех, и в сезоне-2024 был уволен. В 2025 году Сале вновь занял пост координатора защиты в «Сан-Франциско».